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Тел белгече китапларның ни өчен популярлыгын югалтмавын аңлатты

Тел белгече китапларның ни өчен популярлыгын югалтмавын аңлатты

«Цифрлы үсеш» китапны үтермәячәк, чөнки технология һәм уку бергә яши ала. Мондый фикерне «Время Н» мәгълүмат агентлыгына интервьюда филолог Марина Кулакова белдерде.

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