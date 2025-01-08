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Китай

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Сотрудничество между Китаем и США в сфере борьбы с наркотиками достигло положительных результатов за прошедший год

Пекин, 7 января /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР, глава Государственного комитета по борьбе с наркобизнесом Ван Сяохун во вторник провел по видеосвязи встречу с директором Управления Белого дома по национальной политике в области контроля за распространением наркотиков Рахулом Гуптой.

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