Военкор Котенок: Организованная оборона ВСУ в Селидово в ДНР уничтожена

Военкор Юрий Котенок проинформировал о том, что военнослужащие Армии России практически завершили операцию по освобождению оккупированного боевиками ВС киевского режима населённого пункта Селидово на Донбасском направлении линии боевого соприкосновения.
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