Директор ЦАТРА назвала причину смерти Ларисы Голубкиной

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла после продолжительной болезни, сообщила ТАСС директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), депутат Мосгордумы Милена Авимская.
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