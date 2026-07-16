Анастасия Ракова рассказала о первых итогах работы «Московского чекапа»

Москва подвела первые итоги запуска новой программы заботы о здоровье «Московский чекап». Как сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за две недели с момента старта проекта более 700 тысяч горожан изучили новый функционал в приложении «ЕМИАС.