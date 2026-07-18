Аргументы недели Конец миграционной халяве: Россия закрывает двери для социальных паразитов Долгие годы миграционная сфера в России, особенно в части притока из стран Средней Азии, напоминала дырявое решето.
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