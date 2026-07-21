Нижний Новгород: переосмысление города на слиянии эпох и рек

Порой самые яркие впечатления приходят оттуда, откуда их совсем не ждешь. Долгое время в моей картине мира Нижний Новгород существовал где-то на периферии, как нечто само собой разумеющееся и оттого не особенно примечательное.
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