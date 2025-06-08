Под прикрытием "Святой Руси": Мигранты в Челябинске решили всех обмануть, но пришли силовики

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Комментарии
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Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.
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4 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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4 час.
StarPer
А в supermarket продукты поступают с той же базы или  думаете вам русский Ваня их туда доставляет со своей базы, Ваниных баз у нас уже давно нет, всё в рука у чурок.
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2 час.
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