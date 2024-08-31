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Сотрудников управления заказчика капстроительства ЛВО арестовали за взятки

Сотрудников управления заказчика капстроительства ЛВО арестовали за взятки

Решение об этом вынес Хамовнический райсуд Москвы. Суд в Москве поместил под стражу трех представителей управления заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа (ЛВО) за взятки на 12 млн рублей.

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