Сотрудников управления заказчика капстроительства ЛВО арестовали за взятки

Решение об этом вынес Хамовнический райсуд Москвы. Суд в Москве поместил под стражу трех представителей управления заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа (ЛВО) за взятки на 12 млн рублей.
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