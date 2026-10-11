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ГТРК Татарстан

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Наезд на пешеходном переходе в Казани: момент ДТП попал на видео

В Казани на Сибирском тракте произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием пешехода. По предварительной информации, 42‑летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигавшийся со стороны улицы Попова в направлении улицы 8 Марта, при выполнении разворота совершил наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе.

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