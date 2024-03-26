Экономист Церазов: инфляция в РФ к концу года может упасть до 5 процентов

Инфляция в России может вернуться к целевому уровню 4%. Для этого нужно будет ввести комплекс мер, которые замедлят рост расходов бюджета, охладят экономику, рынок труда и стабилизируют рубль, заявил в беседе с «Газетой.
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