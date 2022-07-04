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РВ: Житель освобождённого посёлка в ЛНР сообщил о преступлениях ВСУ (ВИДЕО)

РВ: Житель освобождённого посёлка в ЛНР сообщил о преступлениях ВСУ (ВИДЕО)

После того, как бойцы группировки ВС РФ «Отважные» (военная техника маркируется литерой «О») освободили один из населенных пунктов в Луганской народной республики жители рассказал им о творимых там украинскими оккупантами военных преступлениях.

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