После того, как бойцы группировки ВС РФ «Отважные» (военная техника маркируется литерой «О») освободили один из населенных пунктов в Луганской народной республики жители рассказал им о творимых там украинскими оккупантами военных преступлениях.
После того, как бойцы группировки ВС РФ «Отважные» (военная техника маркируется литерой «О») освободили один из населенных пунктов в Луганской народной республики жители рассказал им о творимых там украинскими оккупантами военных преступлениях.
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