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Регионы России

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В России с сентября 2026 года введут новые правила хранения забытых вещей в автобусах

В России с сентября 2026 года введут новые правила хранения забытых вещей в автобусах

Пассажир, обнаруживший забытые вещи в транспорте или на территории автовокзала или автостанции, должен немедленно сообщить об этом кондуктору, водителю или уполномоченному сотруднику владельца остановочного пункта.

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