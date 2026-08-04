В России с сентября 2026 года введут новые правила хранения забытых вещей в автобусах

Пассажир, обнаруживший забытые вещи в транспорте или на территории автовокзала или автостанции, должен немедленно сообщить об этом кондуктору, водителю или уполномоченному сотруднику владельца остановочного пункта.
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