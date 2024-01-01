Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Взбесившиеся дети мигрантов с битами напали на бойцов СВО с их жёнами в Челябинске

Взбесившиеся дети мигрантов с битами напали на бойцов СВО с их жёнами в Челябинске

Бойцы СВО с жёнами были атакованы мигрантами в Челябинске Военные с женами вышли на улицу и ждали такси, где были атакованы группой пьяных и вооруженных битами детей мигрантов, без причины начавших оскорблять женщину.

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Комментарии
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Андрей
тварям реальные сроки и нах из России со всеми родственниками.
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3 час.

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