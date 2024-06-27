Очевидец удара в Севастополе: между хлопками и разрывом кассет прошло 45 секунд

Владелец кафе на севастопольском пляже, подвергшемся атаке украинских войск с применением американских ракет ATACMS с кассетной боевой частью, рассказал подробности того, как происходила украинская атака.
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