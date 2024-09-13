Законопроект предлагает создать совместный комитет по цифровым активам для объединения SEC и CFTC

Новый законопроект предлагает совместный комитет по цифровым активам Джон Роуз, член Палаты представителей США от Теннесси и член Комитета по финансовым услугам, 12 сентября представил законопроект, направленный на улучшение сотрудничества между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по цифровым активам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии