Законопроект предлагает создать совместный комитет по цифровым активам для объединения SEC и CFTC

Новый законопроект предлагает совместный комитет по цифровым активам Джон Роуз, член Палаты представителей США от Теннесси и член Комитета по финансовым услугам, 12 сентября представил законопроект, направленный на улучшение сотрудничества между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по цифровым активам.