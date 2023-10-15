Прогноз погоды в Крыму на сегодня. • Симферополь: +20°, ясно ☀️ • Севастополь: +19°, ясно ☀️ • Ялта: +19°, ясно ☀️ • Алушта: +19°, ясно ☀️ • Евпатория: +19°, ясно ☀️ • Саки: +19°, ясно ☀️ • Бахчисарай: +20°, ясно ☀️ • Джанкой: +22°, ясно ☀️ • Судак: +18°, ясно ☀️ • Феодосия: +18°, ясно ☀️ • Керчь: +19°, ясно ☀️ • Черноморское: +20°, ясно ☀️ • Армянск: +19°, ясно ☀️ Крым Оперативный.
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