Четверых школьников из Митина наградили медалями

Ребята помогли спастись людям во время теракта в «Крокус Сити Холле» М эр Сергей Собянин вручил медали «За спасение погибавших» четверым подросткам из нашего округа, которые помогали людям во время теракта в «Крокус Сити Холле»: Елизавете Тереховой, Виктории Волчихиной, Александру Журику и Артемию Филимонову.