Директор тюменского ПНД хранил боеприпасы и жил в квартире своих пациентов

В Тюмени вынесли приговор бывшему директору Винзилинского психоневрологического диспансера. Он обвинялся в хищении премий своих сотрудников, проживании в квартире своих пациентов и хранении боеприпасов, сообщает на сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.