Аппарат липецкого Уполномоченного принял участие во Всероссийской стратегической сессии «Создаём будущее вместе»

4 и 5 июля состоялась Всероссийская стратегическая сессия «Создаём будущее вместе», в ходе которой обсуждались вопросы повышения доступности цифровых сервисов и платформ по оказанию государственных услуг.
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