В медакадемии КФУ открыли памятник Святителю Луке и выставку, посвященную ему.Монумент, по задумке создателей, символизируетмужество и служит наглядным примером выполнениямедицинского долга в военное время.
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