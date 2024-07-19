Зеленский: Трамп не понимает, что происходит на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп не понимает, что происходит на Украине, заявил Владимир Зеленский. «Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами», — сказал он в интервью ВВС.