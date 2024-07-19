Экс-президент США Дональд Трамп не понимает, что происходит на Украине, заявил Владимир Зеленский. «Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами», — сказал он в интервью ВВС.
Зеленский: Трамп не понимает, что происходит на Украине
Комментарии
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Eduard
Всё понятно,идя к власти вы Се обещали убратт ВСУ с Донбасма,всё,операции бы не было! Чтр,на второй день Президенства Зе мировозрение поменял,сразу видно подкупили и очень не мало дали!Всё перезабыл,что обещал!
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15 час.
Eduard
Мошейник в зеленой футболке!
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15 час.
Eduard
Всё всем понятно! Президент Украины(бывший) работает на кого угодно,но не на Украину!
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15 час.
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