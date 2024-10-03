Жители Смоленска получили три награды на международных соревнованиях по велоспорту

Студенты СГУОР добавили в «копилку» региона золото и две бронзы. С 26 по 29 сентября в поселке Псебай Краснодарского края состоялись международные соревнования маунтинбайку в гонках «короткий круг» и «кросс-кантри».
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