Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Весь алкоголь резко подорожает в России на 15-20% уже с 1 января, поэтому лучше закупиться им заранее.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Весь алкоголь резко подорожает в России на 15-20% уже с 1 января, поэтому лучше закупиться им заранее.
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