Вице-премьер Савельев прокатился на скоростной электричке по свердловскому заводу

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 26 февраля, ФедералПресс. Вице-премьер Виталий Савельев, министр транспорта Роман Старовойт и гендиректор РЖД Олег Белозеров побывали на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где собирают скоростные электрички «Финист».
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