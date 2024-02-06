ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    Ничего не прибавили в феврале. Хотя говорили о индексации! Ничего не меняется. Только обещания!Россиянам сообщил...
  • Елена Борисова
    А у нас что, яблоки не растут?В России могут по...
  • Астон Мартин
    за рубежом разве друзья ???🤔Владимир Путин: З...

Россиянам сообщили о рекордном повышении пенсий в 2024 году

Россиянам сообщили о рекордном повышении пенсий в 2024 году

В 2024 году пенсионеров ожидает историческое увеличение размеров пенсий. Средние пособия поднимутся до 44 тысяч рублей, что будет представлять собой наивысшую сумму за последние несколько лет, передает &lt;a href=&quot;https://fedpress.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
Ничего не прибавили в феврале. Хотя говорили о индексации! Ничего не меняется. Только обещания!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх