Россиянам сообщили о рекордном повышении пенсий в 2024 году

В 2024 году пенсионеров ожидает историческое увеличение размеров пенсий. Средние пособия поднимутся до 44 тысяч рублей, что будет представлять собой наивысшую сумму за последние несколько лет, передает <a href="https://fedpress.
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