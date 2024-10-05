К 2035 году уровень рождаемости в России может вырасти, прогнозируют эксперты РАНХиГС. «Это произойдет благодаря вхождению в детородный возраст более многочисленных, чем сейчас, поколений женщин 2010-го и старше года рождения.
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