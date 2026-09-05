💡Несколько улиц в Симферополе остались без света По данным «Крымэнерго», электричество пропало на улицах Залесской, Аральской, Толбухина, Сочинской, Русской, Зенитной, Миллера, 60 лет Октября, Гавена, Гражданской, Батумской, Качинской, Очаковской и Новороссийской.