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test mazurok

2 подписчика

💡Несколько улиц в Симферополе остались без света По данным «Крымэнерго», электричество пропало на улицах Залесской, Аральской, Толбухина, Сочинской, Русской, Зенитной, Миллера, 60 лет Октября, Гавена, Гражданской, Батумской, Качинской, Очаковской и Новороссийской.

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