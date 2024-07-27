Зачем Украина подлизывается к Китаю

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Спички - не игрушка

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Фото: Lu Hanxin/XinHua/Global Look Press Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Визит главы МИД Украины в Китай запомнился заявлениями киевского режима о готовности к переговорам с Россией.

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