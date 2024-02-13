Глазьев: Уже к концу года станет ясно, что «коллективный Запад» – слабее «коллективного Востока»

Угрозы Запада конфисковать активы России за «неправильную» политическую позицию, беспрецедентные санкции – лишь ускорили процесс отказа от доллара во внешних расчётах – теперь примеру Москвы следует всё больше стран.
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