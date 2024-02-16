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Истина в винте: насколько безопасен вертолетный туризм

Истина в винте: насколько безопасен вертолетный туризм

Управление Ространснадзора по СКФО и Южная транспортная прокуратура проводят проверку по факту незаконных вертолетных экскурсий — в Карачаево-Черкесии этим занималась фирма «Гранд Скай Сервис», у которой не было ни сертификата эксплуатанта, ни разрешения на коммерческие перевозки.

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