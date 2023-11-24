Депутат Ткачёв предложил уравнять в Семейном кодексе «брак» и «семейный союз»

Представители партии «Новые люди» направили обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, в котором предлагается уравнять понятия «брак» и «семейный союз» в Семейном кодексе, сообщил первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Ткачев.
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