БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Гераневых кошмаров» Киеву показалось мало? Ответка за удар по российским выборам окажется страшной

«Гераневых кошмаров» Киеву показалось мало? Ответка за удар по российским выборам окажется страшной

На Украине вовсю просчитывают «зеркальный ответ России» — и вычеркивают из списка действующих все атомные электростанции Радомир Маркуш Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС В ночь на 20 сентября численное соотношение запущенных средств воздушного нападения составило примерно 8:1 в пользу ВСУ.

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