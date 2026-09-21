«Гераневых кошмаров» Киеву показалось мало? Ответка за удар по российским выборам окажется страшной

На Украине вовсю просчитывают «зеркальный ответ России» — и вычеркивают из списка действующих все атомные электростанции Радомир Маркуш Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС В ночь на 20 сентября численное соотношение запущенных средств воздушного нападения составило примерно 8:1 в пользу ВСУ.
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И снова раскачивают удар на рубль а каким он будет на копейку или рубль посмотрим!)
По - порталам Бескида, с обоих концов..
Будем посмотреть