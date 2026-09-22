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Туризм и География

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Бархатный сентябрь в Новороссийске: город, море и неспешные истории

Бархатный сентябрь в Новороссийске: город, море и неспешные истории

Есть особое время, когда курортный город вдруг выдыхает и сбрасывает суетливую летнюю броню. Набережная становится не декорацией для тысяч отпускников, а живым пространством, где слышны голоса местных, звук волн и тихий щелчок велосипедных спиц.

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