Юрист Соловьев: мошенники предлагают пенсионерам оформить фейковую льготу

Мошенники разработали новую схему, направленную на обман граждан старше 50 лет: они представляются сотрудниками энергоснабжающих компаний и предлагают оформить льготу в честь юбилея, а затем лишают людей их накоплений.
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