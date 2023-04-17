Ученый Богачев: 2023–2024 годы должны быть годами активного Солнца

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, когда солнечная активность может достигнуть максимума в текущем 11-летнем цикле.
Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, когда солнечная активность может достигнуть максимума в текущем 11-летнем цикле.
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