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Песков: США вернутся к украинскому урегулированию после решения текущих проблем

Песков: США вернутся к украинскому урегулированию после решения текущих проблем

REUTERS/Al Drago США сейчас заняты другими проблемами, однако Москва получает от Вашингтона сигналы о намерении продолжить посреднические усилия по Украине, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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