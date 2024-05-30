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Военные новости ★ спецоперация

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‍🇮🇱🇸🇾 Спустя несколько дней после бомбардировок города Хомс израильтяне вновь атаковали территорию Сирии: из воздушного пространства над Ливаном нанесены авиаудары по целям сразу в двух населенных пунктах.

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