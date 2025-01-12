Кто нашел похожий фонарик на улице Рабочей или Крестьянской в районе жд вокзала, верните пожалуйста за вознаграждение, дорог как память.
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Кто нашел похожий фонарик на улице Рабочей или Крестьянской в районе жд вокзала, верните пожалуйста за вознаграждение, дорог как память.