Латинская Америка боролась с гринго как с бесами ада — Кургинян

Интеллигенция Латинской Америки была готова давать отпор захватившим континент англосаксам ценой своей жизни и с опорой на теологию освобождения, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 августа в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».