Доходы только в этих трех сегментах облигационного рынка превысили уровень инфляции с начала текущего года

По нашим оценкам, наиболее доходными по итогам 2024 г. облигациями стали ОФЗ-ПК и корпоративные облигации с плавающим купоном (КО-ПК), возврат на инвестиции, по которым составил 16,4% и 12,9%, соответственно (с учетом изменений индексов возврата на инвестиции Московской биржи здесь и далее).