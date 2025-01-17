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Доходы только в этих трех сегментах облигационного рынка превысили уровень инфляции с начала текущего года

Доходы только в этих трех сегментах облигационного рынка превысили уровень инфляции с начала текущего года

По нашим оценкам, наиболее доходными по итогам 2024 г. облигациями стали ОФЗ-ПК и корпоративные облигации с плавающим купоном (КО-ПК), возврат на инвестиции, по которым составил 16,4% и 12,9%, соответственно (с учетом изменений индексов возврата на инвестиции Московской биржи здесь и далее).

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