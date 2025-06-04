США заблокировали резолюцию СБ ООН о немедленном прекращении огня в Газе

В Совете Безопасности ООН вновь обострились разногласия по палестинскому вопросу после того, как Соединённые Штаты в одиночку наложили вето на резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа.
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