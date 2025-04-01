В Строгинском затоне начались занятия по подготовке водолазов к новому сезону

Совершенствование профессиональных знаний и практических навыков спасателей проводится на поисково–спасательной станции «Строгино»перед началом летнего сезона 2025 года, сообщила пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ.
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