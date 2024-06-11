Москалькова попросила освободить бойцов СВО от выплат процентов по кредиту

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила правительству рассмотреть вопрос об освобождении участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей от определённых финансовых обязательств.
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