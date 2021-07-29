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Судьба пРезидентши. Светы-котлеты...

Судьба пРезидентши. Светы-котлеты...

Байден встретился с Тихановской в Белом доме. Фото с переговоров оценила Скабеева: "Президент Света и Сонный Джо.

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вячеслав харченко
Статья идиота, считающего себя большим оригиналом.
kirgetovamn Киргетова
И встретились Тихановская и Байден на поминках цветной революшки , поминки прошли успешно
Неизвестно Неизвестно
Мямлила что-то невнятное Света,
Неизвестно Неизвестно
Мямлила что-то невнятное Света, видно во рту задержалась котлета, Байден не понял, запутался он,
Неизвестно Неизвестно
Мямлила что-то невнятное Света, Видно во рту задержалась котлета, Байден не понял, запутался он, Свете принес он печенек бидон... Столько восторга не видел никто, Не помещается радость в ведро... Свету назвали любимой женой, Света поедет к литовцам -домой, Как попуаска танцует свой танец, Света-котлета теперь иностранец,
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Анатолий ashkourin
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