Судьба пРезидентши. Светы-котлеты...

Сергей ЕПолитикаСудьба пРезидентши. Светы-котлеты... Байден встретился с Тихановской в Белом доме. Фото с переговоров оценила Скабеева: "Президент Света и Сонный Джо.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоСтатья идиота, считающего себя большим оригиналом.kirgetovamn КиргетоваИ встретились Тихановская и Байден на поминках цветной революшки , поминки прошли успешноНеизвестно НеизвестноМямлила что-то невнятное Света,Неизвестно НеизвестноМямлила что-то невнятное Света, видно во рту задержалась котлета, Байден не понял, запутался он,Неизвестно НеизвестноМямлила что-то невнятное Света, Видно во рту задержалась котлета, Байден не понял, запутался он, Свете принес он печенек бидон... Столько восторга не видел никто, Не помещается радость в ведро... Свету назвали любимой женой, Света поедет к литовцам -домой, Как попуаска танцует свой танец, Света-котлета теперь иностранец,слава кимКухарка Света а сколько стран тебя уже поимели? Ты просто мама Роза всем даю, кому хочу.Ночной кошмарБайден Светке даже присесть не предложил. Наверное, чтобы не вздумала рассиживаться у него...Анатолий ashkourinЕсть мальчик плохишь,теперь есть девочка плохушка.Комментировать
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