Как оспорить пеню по налогам после своевременной оплаты

ФНС начислила пени, несмотря на платеж. Сопоставить движения ЕНС и правовое основание начисления. Практические рекомендации с учетом законов России на октябрь 2026 года.
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