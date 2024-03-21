Полицейские в Ростовской области задержали подозреваемого в мошеннических действиях

В отдел полиции № 3 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону обратилась 19-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошеннических действий, в результате которых потеряла около 190 000 рублей.
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