Логопед рассказала о причинах задержки речи у детей

Cпециалист в области реабилитации и логопедии, руководитель центра «Аклау» Наталия Алимбекова в пятницу, 14 июня, рассказала «Известиям», почему дети могут испытывать задержку речи, а также дала рекомендации для родителей, которые столкнулись с такой проблемой.
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