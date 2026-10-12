В районе Аэропорт выставили на городские торги два коммерческих помещения

Город выставил на торги два коммерческих помещения, расположенных в домах в районе Аэропорт. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и Правительства Москвы со ссылкой на слова руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова.
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