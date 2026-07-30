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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лос-Кабос (ATP). 1/4 финала. Томич встретится с Норри, Шаповалов – со Сврчиной, Серундоло – с Жеа

Лаки-лузер Бернард Томич сыграет с Кэмероном Норрис за выход в полуфинал в Лос-Кабос. Сетка турнира здесь .

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